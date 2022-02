Prinz Nikolai & Freundin Benedikte: Jaa, jetzt wagen sie den nächsten Schritt!

Nikolai unterstützt seine Freundin

Seit drei Jahren sind die beiden unzertrennlich. Momentan wohnen sie in Paris, der Stadt der Liebe und der Mode. Eigentlich, um zu studieren. Doch Nikolai zieht es eher auf den Laufsteg als in den Hörsaal – er feilt zielbewusst an seiner Model-Karriere, lief schon für große Labels wie Dior oder Burberry. Seine Freundin lebte bisher eher zurückgezogen, will aber jetzt offenbar so schnell wie möglich nachziehen: Gerade unterschrieb die hübsche 22-Jährige einen Vertrag bei der Agentur "Bornmodels".

Ihr Agent Patrick Schwensen ist zuversichtlich, dass Benedikte bald ebenso erfolgreich ist wie Dänenprinz Nikolai. "Sie hat gerade ihr erstes Fotoshooting absolviert, und ich habe große Erwartungen, sowohl im Inland als auch im Ausland", schwärmte er in der dänischen Zeitschrift "Her og Nu". Brauchbare Tipps kann Benedikte sich zu Hause bei ihrem Schatz abholen, der ist schließlich schon ein alter Hase im Fashion-Zirkus und seit seinem umjubelten Debüt auf der London Fashion Week 2018 dick im Geschäft. Mit ein bisschen Unterstützung seinerseits gilt das vermutlich auch bald für Benedikte – gut denkbar, dass das glamouröse, von Hochadelsluft umwehte junge Paar demnächst Arm in Arm die Laufstege, Magazin-Titelblätter und roten Teppiche dieser Welt erobert …

