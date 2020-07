Prinz Philip: Neues Gesundheits-Update von dem Ehemann der Queen!

Seit Monaten halten sich die Schlagzeilen in der Presse, dass Prinz Philip gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Ende des vergangen Jahres soll es ihm sogar so schlecht gegangen sein, dass er sich für einige Tage in eine Klinik in London einliefern ließ. Doch jetzt die freudige Überraschung! Wie nun durch den Palst berichtet wird, soll Prinz Philip an einem Termin für die britische Krone teilnehmen. Für alle Royalisten eine wahre Sensation!