Queen Elizabeth: Damit hat niemand gerechnet!

In diesem Jahr überschlugen sich die Schlagzeilen im Königshaus! Zuerst traten Herzogin Meghan und Prinz Harry zurück, dann wurden auch die Windsors von der Corona-Pandemie überwältigt! Auch die Queen musste sich in Quarantäne begeben, um sich zu schützen. Doch wie nun enthüllt wurde, will die Queen Schloss Windsor in den nächsten Wochen verlassen...