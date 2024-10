Prinz William: Erster Annäherungsversuch mit Bruder Prinz Harry

2019 gab Prinz Harry in einem Interview zu, er und sein Bruder sind "sicher auf verschiedenen Wegen". Seitdem erwähnte keiner von beiden den anderen jemals wieder vor öffentlichem Publikum.

Doch nun überrascht uns William. In dem neuen Dokumentarfilm über Mutter Prinzessin Diana (†36) erzählt er ganz locker von einem gemeinsamen Kindheitserlebnis mit seinem Bruder. Dabei geht es um den gemeinsamen Besuch in eine Wohltätigkeitsorganisation für Obdachlose im Jahr 1993. "Meine Mutter nahm Harry und mich dorthin mit", berichtet Prinz William in "Prince William: We Can End Homelessness".

Dieser Moment prägte die beiden Prinzen. So erinnert er sich: "Ich muss 11, vielleicht 10 Jahre alt gewesen sein. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und war ein bisschen ängstlich, was mich erwarten würde." Er erinnert sich außerdem daran, wie seine Mutter es schaffte, die Menschen unter diesen traurigen Umständen zum Lachen bringen zu können. 2023 rief William dann das Projekt "Homewards" ins Leben, das Obdachlosen unter anderem dabei helfen soll, an Wohnungen zu gelangen – dies jedoch ohne seinen Bruder Prinz Harry. Könnten sie nun jedoch durch die gemeinsamen Erinnerungen an diese Zeit erneut zusammenfinden? Immerhin ist es wohl ein erster Schritt von Prinz William, wieder über seinen Bruder in der Öffentlichkeit zu sprechen.