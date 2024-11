Prinz William: "Es war furchtbar" - Er spricht über Kates Krebs-Diagnose

Im Gespräch verrät der Thronfolger ganz offen: "Sie war das ganze Jahr über unglaublich!" Und er bestätigt, dass es Kate mittlerweile wirklich gut gehe.

Trotzdem gibt er auch ganz ehrlich zu, dass das Jahr 2024 wirklich "brutal" war und er es als "härtestes Jahr meines Lebens" bezeichnet. "Es war furchtbar", sagt der 42-Jährige.

Denn nicht nur bei seiner Frau wurde Krebs diagnostiziert. Anfang des Jahres machte auch König Charles öffentlich, dass er unter der tückischen Krankheit leidet . Das erschwerte die Situation noch mehr - auch, was die royalen Pflichten betrifft. Er gibt zu, dass es "wirklich schwierig" war für ihn, seiner Rolle als britischer Thronfolger gerecht zu werden "und alles auf Kurs zu halten". Aber er hat es gemeistert und könnte nicht stolzer auf sich und seine Liebsten sein: "Ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater, dass sie mit allem so gut klargekommen sind. Aber aus persönlicher Sicht war es natürlich trotzdem brutal."

