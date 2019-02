Obwohl und aus der Öffentlichkeit nicht wegzudenken sind, verkündete das royale Paar nun, dass alle Royalisten fürs Erste auf die beiden verzichten müssen. Doch warum?

Prinz William: Überraschendes Windel-Geständnis

Herzogin Kate und Prinz William geben ihre Auszeit bekannt

Erst nach der Geburt von Prinz Louis musste Prinz William seinen royalen Verpflichtungen alleine nachkommen, da sich Kate für einige Monate in ihrer wohlverdienten Baby-Pause befand. Um so schöner war somit der erste Auftritt der beiden, an dem sie sich wieder als Paar in der Öffentlichkeit präsentierten. Doch jetzt das Traurige! Wie nun bekannt gegeben wurde, wollen sich Kate und William eine Auszeit nehmen...

Herzogin Kate und Prinz William: Urlaub mit den Kindern?

Während Prinz Louis noch die Privilegien eines Kleinkindes genießt, müssen und bereits die Schule sowie den Kindergarten besuchen. Diese Woche haben die royalen Sprösslinge jedoch Schulferien, weswegen sich Kate und William dazu entschlossen haben, die Zeit mit ihren Kindern fern ab der Öffentlichkeit zu genießen. Ob die Familie einen Urlaub plant, oder die Zeit zu Hause genießt, ist noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch: Alle Royalisten können unbesorgt sein. Auch wenn sich Kate und William für eine Woche aus der Öffentlichkeit zurückziehen, werden sie ihre Fans sicherlich mit einem süßen Familien-Freizeit-Schnappschuss überraschen.