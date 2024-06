Prinz William: Kensington Palast bestätigt Deutschlandreise!

Nach Prinz Williams (41) Besuch im Trainingslager der englischen Nationalmannschaft im St. George's Park in Burton-on-Trent, erklärte Fußballer Harry Kane (30), dass er sich sicher sei, dass der Prinz für einige EM-Spiele nach Deutschland kommen würde. "Er liebt es. Ich denke, dass er versuchen wird, bei einigen Spielen dabei zu sein, sofern es sein Zeitplan erlaubt. Er ist ein großer Fußballfan", so der Bayern München-Spieler. Als das Königshaus sich anschließend zu diesem Belangen in Schweigen hüllte, kam es auf Social Media zu einem tagelangem Rätselraten. Jetzt meldet sich der Kensington Palast endlich zu Wort und bestätigt den Besuch Prinz Williams!