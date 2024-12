Prinz William: Nun herrscht dicke Luft zwischen ihm und Kate

Prinzessin Kate (42) hat in dem Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" ein überraschendes Hobby enthüllt: Eisbaden! Die dreifache Mutter schwärmt von dieser eisigen Herausforderung und betont: "Je kälter, desto besser!" Ihre Leidenschaft für dieses extreme Vergnügen scheint jedoch nicht bei jedem Familienmitglied auf Begeisterung zu stoßen. Ehemann Prinz William (42) denkt darüber eher skeptisch.