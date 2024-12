Prinzessin Kate: Frieden mit Prinz Harry? Plötzlich spricht sie von "Vergebung"

Es scheint, als wolle Kate (42), die Prinzessin von Wales, nach Monaten der Spannungen und öffentlichen Auseinandersetzungen endlich ein Friedensangebot an ihren Schwager, Prinz Harry (40), senden. In einem persönlichen Brief, der bei ihrem bevorstehenden Weihnachtskonzert am 6. Dezember in der Westminster Abbey vorgelesen wird, schickt Kate eine Botschaft, die wie ein leiser Versuch wirkt, den Graben zwischen der Royal Family und dem Herzog von Sussex zu überbrücken.