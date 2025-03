Prinz William: Peinlicher Wutanfall im Palast! Jetzt muss Kate eingreifen

"Gelegentlich bekommt William kleine Wutanfälle und reagiert gereizt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich wünscht", erklärt der Brite, der das Enthüllungsbuch "Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" geschrieben hat. Während seiner Recherche hat er mit zahlreichen Palastmitarbeitern gesprochen und dabei einige pikante Informationen bekommen!

"Menschen, denen von Kindheit an alles abgenommen wird, neigen dazu, verwöhnt zu sein und Anfälle von Gereiztheit zu haben, weil sie nicht wissen, wie viel Arbeit das Waschen, Bügeln, Polieren und Nähen macht, wenn sie selbst nie etwas davongemacht haben", sagt ein weiterer Insider in dem Buch.

Kate weiß, wie sie ihren William in Schach hält

Prinzessin Kate ist jedoch in anderen Verhältnissen aufgewachsen. Ihren launischen William soll sie "sehr gut im Griff" haben. "Und so gibt es unter den Mitarbeitern den Witz, dass William wie ihr viertes Kind ist, weil er sich gelegentlich wie eines verhält", so Quinn.

Auch Williams Vater König Charles soll "sehr schnell gereizt" und "pingelig" sein, wenn man den Insider-Infos glauben will. Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm ...