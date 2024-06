Prinz William: So süß gratuliert ihm seine Kate zum Geburtstag!

Im März machte Prinzessin Kate (42) in einem emotionalen Video ihre Krebsdiagnose publik und zog sich seitdem aus der Öffentlichkeit zurück. Nur für sehr wenige Anlässe, wie zum Beispiel die "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren von König Charles III. (75) am vergangenen Samstag (15. Juni), machte die 42-Jährige eine Ausnahme. So jetzt auch für den Geburtstag ihres Gatten Prinz William (42)!