Prinz William & Donald Trump: Gemeinsames Treffen in Paris! Was dahinter steckt

William ging auf den designierten US-Präsidenten zu und tauschte einige Worte mit ihm aus, während Trump ihm freundschaftlich auf die Schulter klopfte. Nach der Zeremonie in Notre-Dame hatten die beiden ein bilaterales Treffen in der Residenz des britischen Botschafters in Paris. Eigentlich sollte sich der Royal dort mit Jill Biden (73), der aktuellen First Lady, zusammenfinden. Das wurde jedoch aufgrund schlechten Wetters abgesagt. Stattdessen führte die 73-Jährige ein Gespräch mit William in der Kathedrale.