Prinz William & Herzogin Kate über Meghan & Harry: "Sie müssen zum Schweigen gebracht werden"

Nachdem Meghan und Harry in ihm Interview scharf gegen die Krone schossen, will nun auch Herzogin Kate mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit gehen. So berichtet ein Insider gegenüber "US Weekly": "Sie tut alles für den guten Ruf des Königshauses. Kate hat vorgeschlagen, auch ein Interview zu geben und ihre Sicht der Dinge darzustellen. "Kate und Meghans Spannungen beruhen auf Meghans Willen, die königliche Lebensweise zu verändern." Doch damit nicht genug!