Prinz William: "Wir sind keine rassistische Familie!" - Jetzt knüpft er sich Harry vor

Prinz William wehrt sich

Beim Besuch einer Schule in London erklärt William laut "Bild"-Informationen am Donnerstag: "Wir sind keine rassistische Familie!" Mit seinem Bruder Harry soll er seit dem Interview am vergangenen Sonntag noch nicht gesprochen haben. "Aber ich werde das tun", stellt er klar.

Spätestens seit dem Interview mit Oprah Winfrey ist klar, dass die Stimmung zwischen den beiden Brüdern nicht sonderlich gut ist. "Er ist mein Bruder. Wir sind zusammen durch die Hölle gegangen. Wir haben eine gemeinsame Erfahrung. Aber wir sind auf verschiedenen Wegen", erklärt Harry mit ernster Miene. Nach dem Interview gibt es bestimmt einige Dinge, die die beiden zu klären haben. Und auch Papa Charles ist derzeit nicht sehr gut auf seinen Sohn zu sprechen...

