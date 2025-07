Prinz William & Prinz Harry: Cousine stirbt mit nur 20 Jahren! Untersuchungen laufen

Laut britischen Medien wie "The Sun" wurde in unmittelbarer Nähe der Leiche eine Schusswaffe gefunden. Rosie Roche galt als aufgeschlossen, lebensfroh – sie studierte Englische Literatur an der renommierten Universität Durham und stand kurz vor einer geplanten Reise mit Freunden. Doch dazu kam es nicht mehr.