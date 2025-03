Prinz William & Prinzessin Kate: In tiefer Trauer! "Wir werden sie nie vergessen"

"Ich war traurig, als ich heute Morgen vom Tod von John 'Paddy' Hemingway hörte, dem letzten der 'Wenigen'. Wir verdanken Paddy und seiner Generation so viel für unsere heutigen Freiheiten. Ihr Mut und ihre Opferbereitschaft werden uns immer in Erinnerung bleiben. Wir werden sie nie vergessen", schrieb Prinz William in seiner Story.

John "Paddy" Hemingway diente während des Zweiten Weltkriegs und war bis 1974 in der Royal Air Force. Da Prinz William ebenfalls bei der Royal Air Force diente und 2009 sogar eine Ausbildung zum Such- und Rettungspiloten, traf ihn der Tod sehr.