Prinzessin Kate: Mega Triumph über Herzogin Meghan

Mode-Queen Anna Wintour will Kate auf dem Cover der Vogue sehen – zum zweiten Mal! Ein Ritterschlag für die künftige Königin – und ein Tiefschlag für die ehrgeizige Herzogin von Sussex, die bei dieser Nachricht vermutlich gelb vor Neid geworden ist …

Wie Millionen andere Menschen war Anna Wintour zutiefst berührt davon, wie mutig Kate gegen ihre Krebserkrankung gekämpft hat, mehr oder weniger unter den Augen der Welt, und es gleichzeitig fertig brachte, als liebevolle Mutter für ihre Familie da zu sein. Und nun möchte die mächtige Fashion-Regentin die Prinzessin mit der höchsten Auszeichnung ehren, die sie zu vergeben hat: einem weiteren Vogue-Cover. Bereits 2016 war Kate auf dem Titel des renommierten Mode-Magazins, damals anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der britischen Ausgabe. Doch diesmal übertrifft Wintour sich selbst – und gewährt der Prinzessin darüber hinaus in allen wichtigen Produktionspunkten freie Hand. So darf Kate eigenverantwortlich entscheiden, welcher Fotograf sie ablichten soll, welches Outfit sie trägt oder welches Motiv global auf dem Cover zu sehen sein wird.

Sogar beim Inhalt des Magazins hat Kate Mitspracherecht: Ob sie das eigentlich obligatorische Interview geben möchte oder nicht liegt ganz bei ihr. "Die Prinzessin hat seit diesem ersten Titelblatt einen langen Weg zurückgelegt", kommentiert ein Branchen-Insider diese extrem ungewöhnlichen Zugeständnisse. "Sie ist eine globale Mode-Ikone, aber sie ist so viel mehr. Ihr tapferer Kampf gegen den Krebs und die Erziehung ihrer drei Kinder in der Öffentlichkeit machen sie zu einem Vorbild für Millionen von Menschen. Ihre Geschichte wäre eine Inspiration für so viele Frauen."