Prinzessin Amalia: Aus Angst! Flucht nach Madrid?

Die Nachricht beunruhigt verständlicherweise Amalia und ihre Familie sehr. Spitzt sich die Gefahrenlage so zu, dass die Kronprinzessin wieder nach Madrid gehen muss? Dort konnte die Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Maxima (53) wenigstens ein halbwegs normales Leben führen. Sie fand in Spanien "tatsächlich ein wenig mehr Freiheit", erklärte Amalia selbst. Auch ihr Studium an der Universität von Amsterdam führte sie von dort online weiter. Dennoch vermisste sie ihre Familie, die Schwestern, ihre Freunde. Und wie groß war die Erleichterung, als sie zurückkehren konnte, zurück in ihr normales Leben.