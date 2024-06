Prinzessin Anne: Spezial-Klinik & Termine abgesagt! Wie ernst ist ihr Zustand wirklich?

Wie nun öffentlich gemacht wurde, liegt Prinzessin Anne nach dem Vorfall am Sonntag in einer Spezialklinik. Die Tochter von Queen Elizabeth wird inzwischen im Traumazentrum in Bristol behandelt. Kurz nach dem Vorfall hieß es aus dem Buckingham Palace zunächst: "Die Prinzessin erlitt leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung nach einem Vorfall gestern Abend im Gatcombe Park." Doch ihr Aufenthalt in dem Traumazentrum zeigt, wie ernst die Lage sein könnte. Fürs Erste wurden die anstehenden, offiziellen Termine der Prinzessin abgesagt.