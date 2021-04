Prinzessin Caroline: Jetzt ist von Scheidung die Rede

Bald nach der Hochzeit kam Tochter Alexandra (21) zur Welt. Nach außen hin schien das Glück perfekt. Doch dann geriet Ernst August immer wieder in die Schlagzeilen. Sein Pinkel-Auftritt auf der Expo in Hannover im Jahr 2000 war ein Skandal. Obendrein machte der Prinz mit Prügel-Attacken und Wutausbrüchen von sich reden.

Mit der Zeit gab die Ehe des Paares immer mehr Rätsel auf. Zuletzt zeigten sich beide im Juni 2009 gemeinsam. Und jetzt muss sich Ernst August, der in Österreich lebt, vor Gericht verantworten. Vorwurf: Er habe sich durch Alkohol und Medikamente mehrfach fahrlässig in einen Rausch versetzt. So soll er 2020 bei drei Vorfällen eine Polizeibeamtin bedroht, einen Beamten verletzt und ein Ehepaar unter Drohungen zum Verlassen eines Gebäudes aufgefordert haben. Es geht um Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und Nötigung. Darauf stehen bis zu drei Jahre Haft.

Der Prinz und der Polizeieinsatz – das ist zu viel für die Monegassen! Hoher Adelstitel hin oder her – so ein Mann ohne Selbstbeherrschung und Manieren passt nicht zu unserer Prinzessin, urteilt man in Monaco: Bitte, Caroline, reich die Scheidung ein!