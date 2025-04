Prinzessin Caroline: Sie hat ihre Jüngste zur heimlichen Fürstin gemacht

Schon beim Rosenball verwies die wunderbare Welfin mit ihrer Robe alle auf die Plätze – sogar Fürstin Charlene (47) höchstpersönlich. Gleichzeitig ziert sie das Cover der spanischen "Elle" und gab ihr erstes großes Interview. Und sie klang so, als hätte sie nie etwas anderes getan, als zu repräsentieren. Die Tochter des Welfen-­Prinzen Ernst August von Hannover (71) meint: "Es gibt Momente, in denen ich mich sehr mit meiner monegassischen Seite verbunden fühle. Und andere, in denen ich mich mehr mit meinem deutschen und österreichischen Erbe identifiziere."

Alexandra vertritt mit Monaco, Österreich und Deutschland gleich drei Länder. Beste Voraussetzungen also, um an der Spitze des Fürstentums mitzuwirken. Im Fürstentum wird sie schon lange als "Nachwuchsfürstin" gehandelt. Macht sie Charlene ihren Platz offen streitig? Dafür ist sie viel zu diskret. Wie man im Verborgenen die Fäden zieht, hat sie längst von ihrer Mama Caroline gelernt.