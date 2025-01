Prinzessin Caroline: Überraschende Hochzeit! Verliert sie jetzt ihren Titel?

Das Liebesleben von Caroline von Hannover (67) ist eines der bestgehüteten Geheimnisse Monacos. Seit wann ist die Prinzessin offiziell von Ernst August von Hannover (70) getrennt? Hatte sie jemals wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Und am wichtigsten: Sind sie und ihr Ex in Wahrheit schon geschieden? Jetzt taucht plötzlich ein versteckter Hinweis auf. Hat Ernst August wieder geheiratet? Es wäre die Überraschungs-Hochzeit des Jahres!