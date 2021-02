Prinzessin Eugenie: Das Baby ist da

Weiter heißt es in der offiziellen Medlung: "Dies ist das erste Kind von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank, The Duke of York und Sarah, das erste Enkelkind der Herzogin von York, und das neunte Urenkelkind für die Queen und The Duke of Edinburgh. Ihrer königlichen Hoheit und ihrem Kind geht es gut." Der Kleine wiegt 3,6 Kilogramm. Eugenies Mann Jack Brooksbank war bei der Geburt dabei.