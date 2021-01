Queen Elizabeth: Jetzt verändert sich die Thronfolge!

In ein paar Wochen ist im Königshaus erneut Baby-Jubel angesagt. So sind Prinzessin Eugenie, als auch Zara Tindall schwanger. Eigentlich ein wahrer Grund zur Freude! Doch für einige Mitglieder der königlichen Familie bedeutet dies, dass es mit der Thronfolge in Richtung Keller geht. So ist Zara derzeit die Nummer 18 in der britischen Thronfolge und wird im Frühjahr auf Platzt 19 katapultiert, wenn Eugenies Baby geboren wird. Für Zara wird sich dadurch allerdings nicht viel verändern. Schließlich hat die Enkelin der Queen nicht viel zu verlieren. Im Gegensatz zu ihrem Cousin Prinz Charles...