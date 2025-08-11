Prinzessin Isabella: Sex-Shirt sorgt für Mega-Aufregung in Dänemark

Prinzessin Isabella ist bekannt für ihren modernen Stil – oft inspiriert von ihrer eleganten Mutter Königin Mary. Doch jetzt zeigt die Tochter von König Frederik X., dass sie ihren eigenen Weg geht. Beim Smukfest in Skanderborg präsentierte sich die 18-Jährige lässig wie nie: orangefarbener Fischerhut, schwarzes Oversize-Shirt und ein Aufdruck, der selbst hartgesottene Royal-Fans sprachlos machte.