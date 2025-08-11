Prinzessin Isabella: Sex-Shirt sorgt für Mega-Aufregung in Dänemark
Mit einem einzigen Outfit hat Prinzessin Isabella die dänische Öffentlichkeit in Aufruhr versetzt. Auf einem Festival trug die 18-Jährige ein T-Shirt mit frechem Sex-Spruch und spaltet damit die Nation.
Prinzessin Isabella sorgt derzeit für jede Menge Schlagzeilen.
© IMAGO / PPE
Prinzessin Isabella ist bekannt für ihren modernen Stil – oft inspiriert von ihrer eleganten Mutter Königin Mary. Doch jetzt zeigt die Tochter von König Frederik X., dass sie ihren eigenen Weg geht. Beim Smukfest in Skanderborg präsentierte sich die 18-Jährige lässig wie nie: orangefarbener Fischerhut, schwarzes Oversize-Shirt und ein Aufdruck, der selbst hartgesottene Royal-Fans sprachlos machte.
"Ich habe ihn gestern gevögelt"
Das Shirt, Teil des offiziellen Merchandise der dänischen Hip-Hop-Band Suspekt, trug in großen Lettern die provokante Aufschrift: "Ich habe ihn gestern gevögelt" – samt Pfeil auf die Person neben ihr. Für Kenner kein Zufall: Der Spruch ist der Titel eines Hits der Band.
Während sich Isabella mitten unter die Festivalbesucher mischte, wirkte sie locker, entspannt und eben nicht wie eine unnahbare Prinzessin. Für viele junge Däninnen und Dänen ein erfrischendes Bild.
Lob und Kritik aus der ganzen Welt
Designer Jim Lyngvild feierte den Look auf Facebook als "beste PR für das Königshaus seit Jahren". Auch Royal-Experte Michael Begasse sieht den Auftritt entspannt: "Isabella von Dänemark zeigt der ganzen Welt: Wir sind halt die coolste royale Familie überhaupt."
Doch nicht alle reagierten so positiv. Polit-Kommentator Jarl Cordua warnte: "Es ist eine Verpflichtung, königlich zu sein. Und es gibt Grenzen." Für ihn steht fest: Royals müssen "mit Stil, Eleganz und Würde" auftreten, auch in ihrer Freizeit.
Verkäufe des T-Shirts sind explodiert
Das provokante Outfit blieb nicht nur in Dänemark Gesprächsthema. Britische Medien wie die "Daily Mail" berichteten empört, Sky News Australia titelte: "Keine andere Prinzessin würde sich trauen, das zu tun."
Der Hype hatte sogar handfeste Folgen: Laut einer Verkäuferin am Merch-Stand "explodierten" die Verkäufe des Shirts nach Isabellas Auftritt. Einige Käufer gaben offen zu, dass sie sich das Teil nur wegen der Prinzessin geholt haben.
Prinzessin Isabella selbst hat sich bislang nicht zu ihrer Outfitwahl geäußert.