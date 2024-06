Prinzessin Kate: Comeback! Sie zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Am 15. Juni fand in London die große Militärparade "Trooping the Colour" anlässlich des Geburtstages von König Charles III. (75) statt. Ob Prinzessin Kate erscheinen wird, war lange unklar. Kurz vorher hieß es dann auf Instagram: "Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der Geburtstagsparade des Königs teilzunehmen". Auf Fotos und Videos der Parade wirkt die 42-Jährige ausgelassen, strahlt in die Kameras.