Prinzessin Kate: Dieser Mann steckt hinter ihrem neuen Glück

Sir David Lewis heißt die neue Wunderwaffe am Hof – Kate und William (42) stellten ihn als Direktor ihrer Stiftung ein. Er soll das Thronfolgerpaar nicht nur entlasten, sondern auch die gemeinnützige Royal Foundation auf Vordermann bringen. Damit kennt sich der 59-Jährige bestens aus: Er gilt als effizienter Sanierer, was ihm den Spitznamen "Drastic Dave" (dt.: "Drastischer Dave") einbrachte.

Hoffentlich geht der Plan "Weniger Stress, mehr Privatleben" auf. Denn die Prinzessin hat durch ihre Krebsdiagnose erkannt, was wirklich zählt: Leben, Liebe. Klar, Kate ist weiterhin sehr pflichtbewusst. Erst kürzlich zeigte sie sich in Wimbledon charmant und zuversichtlich auf der Tribüne. Doch künftig noch mehr Zeit mit ihrem William sowie George (11), Charlotte (9) und Louis (6) zu haben – es wäre so wichtig. So nimmt sich die 42-Jährige mit ihrer Familie erst einmal eine Auszeit, die alle so dringend brauchen. Auch dem Prinzen waren die Strapazen der vergangenen Monate deutlich anzumerken. Auf Schloss Balmoral in Schottland wollen Kate und William nun neue Kraft tanken und ihren Kindern unvergessliche Sommerferien schenken – dank Drastic Dave ganz ohne Stress und Sorgen.

