Prinzessin Kate: Neue Details zu ihrem Genesungsprozess rühren zu Tränen

Prinzessin Kate (42) war bei dem royalen Event nicht anwesend. Erst am vergangenen Wochenende machte die Prinzessin in einem Instagram-Post ihre kurzfristige Teilnahme an der "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren von König Charles III. (75) bekannt und verkündete weiterhin, dass sie "hoffe, im Laufe des Sommers an einigen öffentlichen Auftritten teilnehmen zu können."

Wie "Hello!" weiterführend berichtete, würde ihre Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen jedoch immer von ihrem aktuellen Gesundheitszustand und davon, wie sie sich am jeweiligen Tag fühle, abhängig sein. In diesem Fall besteht jedoch kein Grund zur Sorge, dass die Prinzessin und König Charles III. beim Royal Ascot fehlen werden, wurde nämlich bereits vor längerer Zeit bekannt gegeben.

Dafür kehrten überraschend ihre Eltern Carol (69) und Michael Middleton (74) stellvertretend für die Prinzessin in die Öffentlichkeit zurück. Die beiden wurden lächelnd fotografiert, als sie Seite an Seite bei dem Pferderennen ankamen. Carole trug ein blaues, geblümtes Kleid von Self-Portrait, welches Kates blauer Spitzenkreation von Elie Saab bei ihrem Auftritt beim Royal Ascot 2019 sehr ähnelte. Michael trug derweil einen schwarz-grauen Morgenanzug, eine gemusterte Krawatte und einen schwarzen Zylinder.

Der königliche Experte Richard Fitzwilliams erklärte über die Rückkehr der Middletons in das königliche Leben: "Sie sind die unbesungenen Helden der aktuellen Zeit, die das Rampenlicht meiden, aber zweifellos einen sehr bedeutenden Beitrag in einer so schwierigen Zeit für die walisische Familie leisten."

Die Middletons wohnen nur eine kurze Autofahrt von Kates und Williams Haus in Windsor entfernt und haben sich in den letzten Monaten gemeinsam mit Prinz William (41) viel um Kate gekümmert und sie entlastet. Ihre Enkelkinder – Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) – wären so zuletzt ebenfalls oft zum Übernachten zu ihnen nach Hause gekommen. Er fuhr fort: "Während wir uns freuen, dass Catherine bei ihrem ersten offiziellen Auftritt seit sechs Monaten bei "Trooping the Colour" einen so überwältigenden Erfolg hatte, denken wir auch an ihre Eltern, die ihr und ihrer Familie in dieser stressigen Zeit zweifellos so sehr geholfen haben."

Kate und Williams Liebe in Bildern: