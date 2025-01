Prinzessin Kate: Endlich Krebsfrei - So verlief ihre Behandlung

Es war ihr erster Solo-Auftritt nach gut einem Jahr und Kate strahlte voller Glück und Lebensfreude. Im Krankenhaus unterhielt sie sich mit vier Patienten und war offen, wie selten! "Es ist wirklich hart. Es ist so ein Schock", offenbarte sie beispielsweise über die anstrengende Chemotherapie, der sie sich im letzten Jahr unterziehen musste. Als sie die Diagnose bekam, hatte sie mit starker Ungewissheit zu kämpfen. "Das Verstehen der Diagnose ist eine enorme Informationsmenge, die man als Patient verarbeiten muss. Diese Kontinuität im klinischen Umfeld und zu Hause ist so wichtig", so die 43-Jährige weiter.

Auch über die Ratschläge, die sie damals bekommen hat, spricht sie: "Alle sagten mir, ich solle bitte eine positive Einstellung bewahren, das macht einen großen Unterschied", erläutert die Prinzessin. Und weiter: "Als ich hereinkam, sagten alle, ich solle wegen der Nebenwirkungen darauf achten, dass ich alle meine warmen Sachen anhabe."