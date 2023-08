Prinzessin Kate: Geheimpakt mit Charles! Sie soll Königin werden

Und Kate? Für sie war klar, worauf sie sich bei der Heirat mit einem Prinzen einlässt. Die Prinzessin scheint keine Last damit zu haben, im Rampenlicht zu stehen – und viel zu arbeiten. Ob im Krankenhaus, beim Tennis-Turnier in Wimbledon oder einer Filmpremiere: Sie ist der Star. Eines Tages wird die Mutter dreier Kinder an der Seite von William den Thron besteigen. So lange wie Charles werden die beiden mit Sicherheit nicht darauf warten müssen. Der König ist mit 74 Jahren nicht mehr der Jüngste und hat mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Durch ihren Geheimpakt ist der Weg für das Thronfolger-Paar bereits geebnet. Kate und ihr Mann werden es leichter haben. Und König Charles kann sich schon jetzt immer wieder zurückziehen, sich seiner geliebten Gartenarbeit oder anderen Herzensprojekten widmen. Eine Win-win-Situation für die ganze Familie.