Prinzessin Kate: Karriere-Ende nach Krebs-Diagnose?

In der Vergangenheit stand Prinzessin Kate ihrem Ehemann William bei einer Vielzahl an offiziellen Terminen zur Seite und glänzte als Vorzeige-Royal. Nach ihrer Krebs-Diagnose hat sich die 42-Jährige zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und nimmt an keinen öffentlichen Terminen der royalen Familie mehr teil. Doch wird das auch in Zukunft so bleiben? Das behauptet nun zumindest ein Insider!