Prinzessin Kate: Neuanfang! Jetzt enthüllt sie ihre geheimen Pläne

Foto: IMAGO / i Images

Die Tage sind gezählt, bis Prinzessin Catherine (41), die von vielen noch immer liebevoll Kate genannt wird, endlich ihr Ziel erreicht, auf das sie sich seit nunmehr 13 Jahren vorbereitet: Endlich Königin von England zu werden! Auch dieses Jahr präsentierte sich die schöne Frau von Prinz William (41) wieder einwandfrei in der Öffentlichkeit, erlaubte sich nicht den kleinsten Patzer. Kein Wunder, dass das Volk es kaum erwarten kann, bis sie neben ihrem Ehemann auf dem Thron sitzen wird.

Prinzessin Kate: 2024 steht Großes an! So will sie Prinz Harry zur Vernunft bringen...