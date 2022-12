Prinzessin Kate: Süße Enthüllung! Dieser Tag hat alles verändert

Der große Tag war gekommen, der 26. März 2002, und damit Kates Debüt als Model. Der Saal in der schottischen St.-Andrews-Universität hatte sich schon gefüllt. Kate Middle ton guckte von hinten durch einen Spalt im Vorhang in die Menge – und ja: Er war da. Der Mann, der ihr Herz höherschlagen ließ, saß in der ersten Reihe.

Prinz William hatte von Kommilitonen gehört, dass in der Uni eine Modenschau stattfand. Das war nun gerade nicht das, was ihn interessierte. Aber dann hatte er erfahren, wer da mitlief: die charmante Kate Middleton, die ihn so nervös machte. Er dachte ziemlich oft an sie, aber mehr war da bisher nicht gewesen. Also saß er nun mit Freunden am Laufsteg und wartete darauf, dass es losging. Es sollte ihm den Atem verschlagen! Denn als Kate über den Laufsteg schwebte, hatte William nur noch Augen für sie. Der Prinz war bei Kates Anblick buchstäblich sprachlos! Der Blitz schlug ein! Der Thronerbe hatte sich verliebt!

Beide hatten sich seit Studienbeginn im September 2001 schon früher an der Elite-Universität getroffen, beide studierten Kunstgeschichte und besuchten zum Teil die selben Kurse. Als Monate zuvor bekannt geworden war, dass der begehrteste Junggeselle der Welt nach St. Andrews gehen würde, stiegen die Bewerbungen um 44 Prozent an – meist waren es junge Damen. Auch über Kate hieß es später, ihre Mutter habe sie extra dorthin geschickt, denn zunächst wollte Kate in Edinburgh studieren...