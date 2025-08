Inzwischen brach Kate ihr Schweigen und sprach über die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens: "Man setzt ein tapferes Gesicht auf. Nach der Behandlung denkt man: ‚Jetzt kann ich wieder zur Normalität zurückkehren‘, aber tatsächlich ist die Phase danach wirklich sehr, sehr schwierig." Die Worte geben einen ehrlichen Einblick in das Innenleben der Prinzessin. Weiter erklärt sie: "Man ist zu Hause nicht mehr in der Lage, wieder normal zu funktionieren. Man muss seine neue Normalität finden, und das braucht viel Zeit. Es ist eine Achterbahnfahrt, es ist nicht so reibungslos, wie man es sich vorstellt. Die Realität ist, dass man wirklich schwere Zeiten durchmacht", so Kate.