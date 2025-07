Prinzessin Kate: Schock-Nachricht! Wie viel muss sie noch ertragen?

Ihr tapferes Lächeln ist geblieben – doch was sich hinter den Palastmauern abspielt, bereitet vielen Royal-Fans große Sorge. Denn erst vor wenigen Tagen wurde auf Schloss Windsor ein Einbruch vereitelt, offenbar in letzter Minute. Zwar gelangte der ertappte Dieb, ein Mann in seinen 30ern mit Drogen in der Tasche, nicht bis in die privaten Räumlichkeiten der Royals, sondern konnte auf dem Gelände gestellt werden. Doch allein die Tatsache, dass sich ein Fremder in böser Absicht dem Zuhause von Kate, William (43) und den drei Kindern ungehindert so weit nähern konnte, erschüttert ganz England.