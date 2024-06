Prinzessin Kate: Unerwartete Unterstützung! Diese Entwicklung ist für sie "ein großes Problem"

Das ganze Land wartet seit Wochen gespannt darauf, ob Prinzessin Kate sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit zeigt und an der "Trooping the Colour"-Militärparade am 15. Juni teilnehmen kann. Palast-Experten halten das allerdings für unwahrscheinlich, denn bei der Generalprobe suchte man die an Krebs erkrankte 42-Jährige vergeblich. "Wenn sie nicht auf dem Balkon auftaucht, wird es nur traurig und seltsam aussehen und die Botschaft vermitteln, dass die Dinge vielleicht schlimmer sind, als wir alle dachten", gibt Royal-Experte Christopher Andersen (74) gegenüber dem Magazin "Us Weekly" zu bedenken. Fest steht: Auch künftig wird Kates Gesundheitszustand darüber bestimmen, ob und wann sie wieder auftreten kann und sympathisch und souverän bei Terminen glänzt.

Das wirft ein Problem auf: Denn viele Termine treffen aktuell auf nur wenige Royals, die längst nicht mehr alles wuppen können. Denn auch Charles ist nach seiner Krebsdiagnose gesundheitlich weiterhin eingeschränkt. Und da kommt sie ins Spiel: Beatrice. Die Prinzessin soll jetzt vermehrt royale Aufgaben übernehmen, heißt es in britischen Medien. In ihre neue Rolle wurde Beatrice, die Tochter von Fergie und Prinz Andrew, bereits eingeführt: Kürzlich unterstützte sie ihren Cousin, Prinz William, bei der Gartenparty im Buckingham Palace und glänzte an seiner Seite mit Bravour.