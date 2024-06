Prinzessin Kate: Wird sie bei der "Trooping the Colour"-Zeremonie auf dem Balkon stehen?

In diesem Jahr wird König Charles III. (75), nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. im September 2022, zum zweiten Mal die "Trooping the Colour"-Zeremonie als Monarch durchführen.

Die Militärveranstaltung findet jedes Jahr im Juni als öffentliche Feier zum Geburtstag des Monarchen – unabhängig davon, wann dieser tatsächlich Geburtstag hat – statt und beinhaltet die feierliche Präsentation der Regimentsflaggen des Militärs.

Allerdings wird es in diesem Jahr wohl einige Änderungen geben, schließlich befinden sich sowohl Prinzessin Kate (42), die als Oberstleutnantin der "Irish Guards" den Gruß entgegennehmen würde, als auch König Charles III. aktuell in Krebsbehandlung. Lange Zeit war so unklar, ob der König überhaupt an den Festlichkeiten zu seinen Ehren teilnehmen kann. Mittlerweile wurde allerdings durch den Palast bestätigt, dass Charles mit seiner Frau Camilla (76) anwesend sein wird. Er würde aber dieses Jahr nur auf dem Balkon stehen und nicht, wie üblich, mitreiten. Stellt sich also nur noch die Frage, wie es um Kate steht.