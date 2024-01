Prinzessin Madeleine: Große Sorge um ihren Chris

Eigentlich war alles schon in trockenen Tüchern: Im August 2023 wollte die Familie eine ganze Etage in den königlichen Stallungen in Stockholm beziehen. Plötzlich der Rückzieher. "Die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, war etwas zu kurz", so die Palastsprecherin.