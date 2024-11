Prinzessin Madeleine: Ihr Mann demütigt sie in der Öffentlichkeit

Seit Juni ist das Paar mit seinen drei Kindern aus den USA nach Stockholm zurückgekehrt. Doch sollte die Prinzessin gehofft haben, dass Chris sich nun endlich mal benimmt, hat sie sich getäuscht! Nun ließ er Ansichten verlauten, die sein Weltbild enthüllen.

Darauf angesprochen, warum es für ihn wichtig sei, trotz seiner Ehe mit einer Prinzessin beruflich aktiv zu bleiben, antwortete Chris: "Ich bin derjenige, der das Essen auf den Tisch bringt. Ich muss zuerst an unsere kleine Familie denken." Die Schweden sind empört! Schließlich betont man dort ständig, dass Männer und Frauen in Bezug auf die Erziehung und Versorgung ihrer Kinder gleichgestellt seien. Offenbar vergisst Chris, dass die Erziehung von drei Kindern auch Arbeit ist – und seine Frau sowohl in den USA als auch in ihrer Heimat viele royale Aufgaben übernimmt. Oder geht es ihm gegen den Strich, dass sie überhaupt arbeitet und als Prinzessin naturgemäß ständig im Mittelpunkt steht? So oder so: Es war – mal wieder – eine bittere Demütigung für Madeleine…

