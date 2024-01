Prinzessin Madeleine & Chris O’Neill: Ehe-Zoff! Bei diesem Thema werden sie sich nicht einig

Dass es zwischen den beiden irgendwann krachen würde, war vielen schon lange klar. Prinzessin Madeleine (41) soll mit ihrem Mann Chris O’Neill (49) im Clinch liegen – wegen des geplanten Umzugs nach Schweden. Die Fronten sind verhärtet: Sie will zurück in die Heimat, doch er sträubt sich weiterhin vehement. Der Brite spricht die Sprache nicht und hat mit der Krone nichts am Hut. Wie soll es weitergehen? Und: Was wird aus den Kindern?