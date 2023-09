Prinzessin Madeleine: Bittere Demütigung! Ihr Mann lässt sie einfach sitzen

Es ist nicht das erste Mal, dass der Palast Informationen um Madeleine verschleiert. Zum 50. Thronjubiläum ihres Vaters König Carl Gustaf, am 15. September, kündigte sie an, mit ihrer Familie von Florida nach Stockholm zu kommen. Jetzt äußert sich der Hof zu diesem Besuch aber eher kryptisch, wie die "Svensk Damtiding" berichtet. Margareta Thorgren, die Palastsprecherin stellt klar: "Dafür gibt es Pläne, aber die Betonung liegt auf Pläne." Nichts steht fest!

Und Madeleines Verhalten gibt Rätsel auf. Was hält die Prinzessin davon ab, eine klare Entscheidung zu treffen? In jüngster Zeit hat sie wiederholt ihre Reisen verlegt. Im Mai musste die Prinzessin ihre "Childhood"-Veranstaltung in Schweden absagen. Ende Juni kam es richtig dicke: Die Prinzessin und Ehemann Chris O‘Neill legten ihre angekündigten Umzugspläne erst einmal auf Eis und verschoben sie auf den Sommer 2024 – wenn nicht wieder etwas dazwischenkommt...

Eine schlimme Vermutung drängt sich auf. Denn ihr britisch-amerikanischer Ehemann hat ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er nicht in Schweden leben will. Und sogar Besuche scheinen ihm auf die Nerven zu gehen. Das Verhalten des Geschäftmannes sorgt oft für Unverständnis. Er zeigte öffentlich den "Stinkefinger" und dass es seiner Firma nicht gut geht, sorgte auch für Spekulationen über eine Ehekrise. Selbst bei der Hochzeit seiner Nichte gab sich Chris vor Kurzem äußerst missmutig, ließ seine Frau einfach stehen. "Chris und Madde haben diese Gelegenheit nicht genutzt, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen, dass es in der Ehe Spannungen gibt", so Adelsexperte Anders Johan Stavseng.

Arme Madeleine! Sie ist die Leidtragende und hat bislang alles stumm erduldet. Der Adelsexperte glaubt: "Die Prinzessin liebt ihren Mann." Sein vernichtendes Urteil lautet: "Die Leute haben Mitleid mit ihr, weil sie von Chris gedemütigt wird." Bitter für die Prinzessin, die so große Sehnsucht hat, in ihre Heimat zurückzukehren. Ein Herzenswunsch, der in immer weitere Ferne rückt.