Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill: Traurige Trennung!

Reddit this

Oh je! Traurige Nachrichten von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill! Wie nun bekannt gegeben wurde, muss das Paar jetzt eine traurige Trennung auf Zeit verkraften...

Arme Prinzessin Madeleine! Die vergangenen Wochen verbrachte die schwedische Prinzessin mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in ihrer Heimat Schweden, um dort die Sommermonate in vollen Zügen zu genießen. Eigentlich ein Grund zur Freude - bis jetzt…

Prinzessin Victoria: Jubel in Schweden! Ihre Mutter bestätigt die Glücks-Botschaft

Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill in Schweden

Seit knapp zwei Jahren wohnen Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill bereits mit ihren Kindern in Florida. Für die Schweden und die königliche Familie alles anders als leicht, schließlich galt die Prinzessin stets als absoluter Volksliebling und genoss hohe Popularität. Seit ihrem Umzug erscheint die jedoch nur noch wenig mit der royalen Familie in der Öffentlichkeit und fehlte sogar des Öfteren bei offiziellen Anlässen. Umso schöner somit, dass die jüngste Tochter von Königin Silvia und König Carl Gustaf sich dieses Jahr dazu entschloss, die Sommerferien in ihrer Heimat Schweden zu verbringen. Doch jetzt das Traurige...

Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill: Die Trennung fällt schwer

Wie nun bekannt gegeben wurde, haben Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill mit ihren Kindern Schweden wieder verlassen. Oh je! Wie es weiter heißt, soll es diesmal eine Trennung auf ungewisse Zeit sein. Madeleine und Chris sollen noch nicht wissen, wann sie das skandinavische Königreich das nächste Mal besuchen werden. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie diesen emotionalen Abschied schnell verkraften und sich davon ihrer Heimkehr nach Florida nicht vermiesen lassen...

Große Sorge um Prinz Daniel! Wie schlecht geht es ihm wirklich?