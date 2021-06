Prinzessin Madeleine & Ehemann Chris O’Neill: Jetzt kommt die Wahrheit raus

Nach Monaten des Grübelns, herrscht endlich Klarheit. An den Eheproblemen von Prinzessin Madeleine und Chris scheint absolut nichts dran zu sein. Nach ihrem Umzug nach Florida wurde immer wieder Stimmen laut, die davon berichteten, dass sich Madeleine in den USA nicht wohlfühlen soll und Chris schlimme Vorwürfe gemacht haben soll, da sie durch seinen Jobwechsel und den damit verbundenen Umzug viel zu weit von ihrer Heimat entfernt leben muss. Doch die jüngste Nachricht lässt alle Gerüchte um mögliche Eheprobleme in Schall und Rauch verpuffen. Wie nämlich nun durch den Hof bestätigt wurde, hat Chris seine Ehefrau auf ihrer Reise nach Schweden begleitet. So heißt es durch Pressesprecherin Margareta Thorgren gegenüber "Svensk Damtidning", dass Chris ebenfalls in Schweden ist. "Sie haben Chris' Geburtstag zusammen in Schweden gefeiert". Von einem Ehe-Clinch kann also nicht die Rede sein. Wann wir Madeleine und Chris wohl zum nächsten Mal zusammen sehen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt....