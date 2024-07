Prinzessin Madeleine & Kronprinzessin Victoria: Hinter den Kulissen donnert es gewaltig

Der Hof verkündete bereits, dass Madeleine nur ausgewählte Termine für das Königshaus wahrnehmen wird. Eine Entlastung für Victoria ist sie also leider ganz und gar nicht. Kein Wunder, dass das für schlechte Stimmung sorgt. Auch steht es noch in den Sternen, ob Chris in Schweden geschäftlich überhaupt Fuß fassen kann. Adelsexpertin Leontine Gräfin von Schmettow meint: "Schon jetzt hat er angekündigt, für sein Unternehmen viel reisen zu müssen. Und wieder einmal hört man durch, dass er sich nicht als Ehemann einer Prinzessin, sondern als Unternehmer definiert." Der Hof meinte außerdem, dass die Familie vorerst in Stockholm leben würde. Vorerst? Plant Madeleine im Geheimen etwa schon wieder ihre Flucht aus Schweden? Möglich ist alles!