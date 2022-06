Prinzessin Märtha Louise: Juhu! Endlich wird ihr größter Wunsch wahr

Hurra! Endlich ist die Katze aus dem Sack! Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane Durek Verrett sind offiziell verlobt. Das hat die norwegische Prinzessin auf ihrem Instagram-Account mit der Öffentlichkeit geteilt. Sie fand rührende Worte für ihren zukünftigen Ehemann und schrieb unter ihren Post: "Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich mit dem Schamanen Durek verlobt bin. Er ist derjenige, der mein Herz höher schlagen lässt, derjenige, der mich sieht und mein höchstes Potenzial erkennt, der mich zum Lachen bringt und mit dem ich verwundbar sein kann. Liebe transzendiert und lässt uns wachsen. Und ich bin so glücklich, mit diesem schönen Mann weiterzuwachsen. Vielen Dank an alle meine Freunde und Familie, die an uns zur Seite gestanden haben."