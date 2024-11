Prinzessin Märtha Louise: Scheidung nach 66 Tagen?

Die erschütternden Details sind in Sprachnachrichten aufgetaucht, die Durek an seinen langjährigen Freund Eric Nies (52) geschickt haben soll. In diesen Aufnahmen von 2020, die dem norwegischen Magazin "SE og HØR" vorliegen, sagt Durek: "Ich habe kein Problem damit, zuzugeben, dass ich eine Grenze überschritten habe." Doch es kommt noch schlimmer: Es ist auch zu hören, wie der Schamane die sexuellen Übergriffe herunterspielt und sogar einem mutmaßlichen Opfer die Schuld zuschiebt. Durek: "Er war derjenige, der damit begonnen hat, als er seinen Penis in der Sitzung rausgeholt hat." Daraufhin soll es zum Oralverkehr gekommen sein.

Und in einer weiteren Nachricht: "Das mache ich ja nicht mit jedem meiner Klienten." Mit "Klienten" sind die Menschen gemeint, die Durek als Schamane bei spirituellen Sitzungen betreut. Als "Heiler" und "Spirit Guide" bot er seinen Anhängern Unterstützung bei persönlichen und emotionalen Problemen. Sie suchten ihn in der Hoffnung auf Hilfe auf – und wurden dann offenbar Opfer übergriffiger Handlungen.

Erics Enthüllungen sind der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: Zuvor hatte ein Familienvater (49) Durek vorgeworfen, bei seinen spirituellen Sitzungen übergriffig geworden zu sein. Das hatte Durek damals über seine Anwältin abgestritten. Vor allem für Märtha muss dies ein Stich ins Herz sein, denn auch sie hat ihm geglaubt und alle Zweifel beiseite geschoben.Wie geht es jetzt weiter? Die Gerüchte um eine mögliche Scheidung werden immer lauter. Märtha hat sich zwar noch nicht offiziell geäußert, doch Insider berichten, dass sie am Boden zerstört sei.

Die royale Familie zeigt sich betroffen, bleibt aber vorsichtig zurückhaltend. Schließlich geht es nicht nur um Märtha, sondern auch um den Ruf des Königshauses. Ein Drama, das noch lange nicht zu Ende ist. Märtha hat all ihre Hoffnungen und Träume in diese Beziehung gesteckt – und steht nun vor einem Trümmerhaufen.