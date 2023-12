Prinzessin Mary nach den Affären-Gerüchten: Flucht nach Australien!

Wochen nach ihrem Treffen in Spanien schlägt Frederiks wie auch immer geartete Verbindung zu Genoveva immer noch hohe Wellen in Dänemark. Der Palast verliert kein Wort über die persönlichen Angelegenheiten des Prinzen. Frederik selbst ging der Presse weitestgehend aus dem Weg und versuchte, sein normales Royal-Programm abzuspulen, absolvierte zusätzlich sogar Termine, die nicht mal im königlichen Kalender gestanden hatten. Und bei der traditionellen Königsjagd im Waldgebiet Klosterheden Plantage übertönten laute Hornklänge jegliche Kommunikation. Die Strategie ist ganz klar: Um Frederiks Aufenthalt in Madrid wird eine Mauer der Diskretion gezogen.

Doch die Nerven des Kronprinzen scheinen bloßzuliegen: Als der vierfache Vater zu Gast beim EU-Forum in Aalborg war, fragte eine Journalistin, ob er einen Kommentar zu den skandalösen Schlagzeilen hätte. Seine schroffe Antwort: "Nein, habe ich nicht". Da wurde ganz offensichtlich ein wunder Punkt getroffen.

Dennoch drängt sich die Frage auf, ob es nicht besser wäre, reinen Tisch zu machen, um seinen Ruf und den des Palastes nicht weiter in Mitleidenschaft zu ziehen? Entweder die vermeintliche Affäre klar zu dementieren oder, sollte sie denn der schmerzhaften Wahrheit entsprechen, ein für alle Mal zu bestätigen? Frederiks ausweichendes Verhalten bedeutet für seine Familie, dass jeder Schritt zum Spießrutenlauf wird.

Schon früher sorgte der zukünftige König mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen, unter anderem durch die Liaison mit einer verheirateten Frau. Und dann gibt es noch die Geschichte einer Prostituierten, die 2017 Schweigegeld von ihm bekommen haben will. Und 2008 soll er eine Frau in einem Club geküsst haben.

Was auch immer an all dem dran sein mag, man möchte aktuell nicht in Marys Haut stecken. Wie viel kann sie nach 19 Jahren Ehe verkraften? Sie tankt aktuell in ihrer australischen Heimat Kraft und versucht, weit weg von Frederik, ihre Gedanken zu sortieren…