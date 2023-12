Prinz Frederik & Prinzessin Mary nach den Affären-Gerüchten: Dieser Auftritt sorgt für Aufsehen!

Martjes Motto ist: Entdecken und Erleben! Mit diesem Leitsatz nimmt sie die Leserinnen mit auf faszinierende Reisen zu den Royals, den glanzvollen Stars und in vergangene Zeiten. Nach ihrem Studium der Wirtschaftspsychologie hat Martje 2021 ihren sicheren beruflichen Hafen als Redakteurin bei der InTouch Online gefunden. Sie weiß stets, was sich hinter den Palastmauern der Royals und in den österreichischen Bergen bei den Bergrettern abspielt! Und dieses Wissen teilt sie liebend gern mit den Leserinnen.