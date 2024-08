Prinzessin Mette-Marit: Neue Details nach der Festnahme! Sohn Marius hatte Schreckliches vor

Man kann sich kaum vorstellen, was derzeit in Kronprinzessin Mette-Marit (50) vorgehen muss. Vor wenigen Tagen wurde ihr Sohn Marius Borg Hoiby (27) wegen häuslicher Gewalt festgenommen und saß 30 Stunden lang in Einzelhaft. Mittlerweile befindet er sich auf dem Gutshof Skaugum, dem Wohnsitz der Kronprinzenfamilie. Doch der Albtraum ist noch lange nicht vorbei! Es kommen immer mehr Details ans Licht, die den jungen Mann schwer belasten ...