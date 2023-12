Prinzessin Mette-Marit & Prinz Haakon: Überraschende Wende! Dieses Weihnachten wird alles anders

Traditionell feiern Mette-Marit (50) und Haakon (50) Weihnachten mit ihren Kindern Ingrid Alexandra (19) und Sverre (18) in der königlichen Jagdhütte "Kongsseteren" am Voksenkollen. Doch das schönste Geschenk machen sie in diesem Jahr ihren (Schwieger-)Eltern...